Medici di famiglia senza sostituti, per 2 su 3 difficile andare in ferie (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - "Almeno 2 Medici di Medicina generale su 3 hanno difficoltà ad andare in ferie, anche solo per pochi giorni, perché stentano a trovare sostituti. È una situazione difficilissima". A denunciarlo è Cristina Patrizi, segretario Omceo Roma, che con l'arrivo di agosto torna a lanciare "un vero e proprio grido di dolore" sul tema. "Ci sono molti colleghi, ormai stremati da oltre due anni di pandemia, che non riescono ad affrontare serenamente pochi giorni di vacanza - spiega - in tanti hanno dovuto ridurre i giorni di ferie o devono continuare a lavorare da remoto rispondendo a mail e messaggi dei pazienti. È una difficoltà che in estate si accentua ma in generale il problema delle coperture c'è tutto l'anno, si fa fatica a trovare un sostituto anche se il medico deve assentarsi per ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - "Almeno 2dina generale su 3 hanno difficoltà adin, anche solo per pochi giorni, perché stentano a trovare. È una situazione difficilissima". A denunciarlo è Cristina Patrizi, segretario Omceo Roma, che con l'arrivo di agosto torna a lanciare "un vero e proprio grido di dolore" sul tema. "Ci sono molti colleghi, ormai stremati da oltre due anni di pandemia, che non riescono ad affrontare serenamente pochi giorni di vacanza - spiega - in tanti hanno dovuto ridurre i giorni dio devono continuare a lavorare da remoto rispondendo a mail e messaggi dei pazienti. È una difficoltà che in estate si accentua ma in generale il problema delle coperture c'è tutto l'anno, si fa fatica a trovare un sostituto anche se il medico deve assentarsi per ...

