Letta trova l'accordo con Calenda e punta ad allargare il campo del centrosinistra (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Dopo giorni di tensioni e accuse, stop and go, una stretta di mano poi disconosciuta e due ore di faccia a faccia con tanto di testimoni per evitare eventuali nuove marce indietro, Enrico Letta e Carlo Calenda, assieme a Benedetto Della Vedova, siglano un patto elettorale che li vedrà correre insieme alle urne. Patto scritto nero su bianco in cui si mette ben in chiaro che nessun leader sarà candidato nei collegi uninominali, ma nemmeno personalità divisive (come gli ex M5s, Luigi Di Maio, esponenti della sinistra), di cui si faranno carico i dem, assicurano dal Nazareno. Niente 'blindatura' nemmeno per le ministre ex azzurre Gelmini e Carfagna, che saranno candidate da Azione nel proporzionale. Una 'spartizione' che vede il 70% dei seggi al Pd e il 30 a Azione e Più Europa (scomputando dal calcolo le altre liste collegate). Non solo: il ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Dopo giorni di tensioni e accuse, stop and go, una stretta di mano poi disconosciuta e due ore di faccia a faccia con tanto di testimoni per evitare eventuali nuove marce indietro, Enricoe Carlo, assieme a Benedetto Della Vedova, siglano un patto elettorale che li vedrà correre insieme alle urne. Patto scritto nero su bianco in cui si mette ben in chiaro che nessun leader sarà candidato nei collegi uninominali, ma nemmeno personalità divisive (come gli ex M5s, Luigi Di Maio, esponenti della sinistra), di cui si faranno carico i dem, assicurano dal Nazareno. Niente 'blindatura' nemmeno per le ministre ex azzurre Gelmini e Carfagna, che saranno candidate da Azione nel proporzionale. Una 'spartizione' che vede il 70% dei seggi al Pd e il 30 a Azione e Più Europa (scomputando dal calcolo le altre liste collegate). Non solo: il ...

GabriGiammanco : Il centro-destra trova l’accordo per le elezioni ed @EnricoLetta si precipita a denunciare la subalternità di Berlu… - fisco24_info : Letta trova l'accordo con Calenda e punta ad allargare il campo del centrosinistra : AGI - Dopo giorni di tensioni… - cardella42 : RT @fortnardelli: Calenda se n'è andato dal PD per non avere a che fare coi 5s. Ora si trova nel calderone di Letta assieme a Di Maio, il p… - robber_cos : @CarloCalenda @Azione_it Se l'accordo è stato determinato della legge elettorale non si capisce la necessità di tir… - unicosegno : @AuroraLittleSun Che una persona, se trova o percepisce che c'è una nuova strada percorribile è giusto che si ravve… -