Letta e Calenda divisi alla meta A sinistra è il momento Tafazzi

(Di martedì 2 agosto 2022) Secondo le simulazioni dei sondaggisti, se Pd e Azione non si presentano uniti alle elezioni non hanno alcuna possibilità di battere la destra. Ma neanche questo basta a evitare l’autolesionismo della

E, se dovesse rinunciare al patto consi troverebbe pure di fronte al dilemma se dare vita o meno nel giro di 3 - 4 giorni a un rassemblement di centro con Matteo Renzi, con cui l'...CAOS CENTROSINISTRA/ Collegi, ruoli, veti: dietro il "finto" matchLasciate perdere la coerenza o gli alti ideali, temi desueti, qui si tratta di pura sopravvivenza, con il problema ...«Visto che non si può vincere, la partita è non far vincere nessuno». Carlo Calenda, in queste ore di tira e molla con Enrico Letta, di palla lanciata nel campo del Pd ...Il capo dei dem: avevamo l’intesa anche su Di Maio, Fratoianni e gli altri. Il leader di Azione: non è vero e lui cerca solo di superare Fratelli d’Italia ...