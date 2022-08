Jo la fuoriclasse di Martina Wildner

(Di martedì 2 agosto 2022) Jo ama il calcio e ha talento, ma per migliorare è costretta a entrare - unica ragazza - nella squadra maschile della sua città. Fin dal principio per lei è un inferno: i maschi non la considerano parte della squadra, la isolano...

Il caffè di Baia Domizia

E unadi tale calibro è sempre bene non sottovalutarla. Non avremmo neanche ... Nei primi chilometri di corsa avrebbe poi abbandonato ancheAlzini (Cofidis). Dopo un avvio come al ...Ilargentino anche questa mattina ha svolto un lavoro specifico e personalizzato per ...Stella Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 21 luglio 2022 'Estate dei fuoriclasse', assessore Izzo: "Promuoviamo la legalità" Daniele Bartocci si sposa! Il giornalista convolerà a nozze con la sua Martina: ecco tutte le notizie sull'attesissimo evento ...