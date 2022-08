Jennifer Lopez, l'ex marito e le nozze con Ben Affleck: 'Non dureranno a lungo' (Di martedì 2 agosto 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre sulla cresta dell'onda. I due divi si sono sposati lo scorso 16 luglio a Las Vegas con una cerimonia a sorpresa e una luna di miele a Parigi, sempre inaspettata. Ma,... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022)e Bensempre sulla cresta dell'onda. I due divi si sono sposati lo scorso 16 luglio a Las Vegas con una cerimonia a sorpresa e una luna di miele a Parigi, sempre inaspettata. Ma,...

Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez a Capri: 'Sembra che vogliate ballare ... ed io vi darò il mio cuore e la disco music'. L'artista ac… - mukkine : sono entrata in crisi perché non mi ricordavo chi fosse jennifer lopez e perché conoscessi il suo nome - redazionerumors : Il ballerino scuola Amici ha danzato in compagnia della star della musica durante il suo concerto. Il risultato è s… - fabijlover : RT @BenniferUpdates: Jennifer Lopez at Da Paolino restaurant in Capri yesterday! - vogue_italia : Con il Summer Dress non si sbaglia mai, Jennifer Lopez lo dimostra: qui, tutti i look avvistati durante la luna di… -