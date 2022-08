pdnetwork : Questa campagna elettorale avverrà in mezzo ai roghi, agli incendi, all’afa e alla siccità. Si soffoca. Alla destr… - fattoquotidiano : Incendi, in Friuli Venezia Giulia 6 roghi attivi: “Incubo senza fine”. Nel Materano evacuate 150 persone. Fiamme ad… - telodogratis : Incendi: roghi nel Palermitano, in azione i Canadair - Ansa_Fvg : Incendi: roghi sul Carso, inchiesta Procura Gorizia per dolo. Fascicolo aperto contro ignoti #ANSA - Telefriuli1 : ?????????????? ?????? ?????????? ??????????????????: ???????????????? ?????? ???????????? ?????????? ?????????????? Aperto un fascicolo contro ignoti. Si ipotizza il do… -

Agenzia ANSA

Vigili del fuoco e forestale sono stati impegnati in diversiin provincia di Palermo. Quello più vasto, dove sono stati impegnati anche due Canadair, in contrada Manche a Caccamo. Il rogo è andato avanti per diverse ore prima di essere circoscritto. Un ...Si tratta di un atto dovuto che consentirà di cercare di fare luce sulla seconda parte deiche hanno divorato alcune migliaia di ettari di bosco sul Carso. Quanto al primo incendio, anche ... Incendi: roghi nel Palermitano, in azione i Canadair Vigili del fuoco e forestale sono stati impegnati in diversi incendi in provincia di Palermo. Quello più vasto, dove sono stati impegnati anche due Canadair, in contrada Manche a Caccamo. Il rogo è an ...Vigili del fuoco e forestale sono stati impegnati in diversi incendi in provincia di Palermo. Quello più vasto dove sono stati impegnati anche due canadair in contrada Manche a Caccamo. […] ...