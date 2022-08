Ilary Blasi via da Sabaudia, arriva Francesco Totti: “Scambio di chiavi e freddo arrivederci”, il retroscena (Di martedì 2 agosto 2022) È la prima estate da separati, questa, per Ilary Blasi e Francesco e Totti e i due la stanno affrontando in modo decisamente diverso. Se, infatti, Francesco ha scelto di tenere un profilo basso, non apparendo praticamente mai sui social, al contrario Ilary si sta dimostrando sempre più social. Nelle scorse settimane, la bionda conduttrice aveva documentato sul suo profilo il viaggio in Tanzania e a Zanzibar in compagnia della sorella e dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel per poi spostarsi a Sabaudia, in quella che per vent’anni è stata la residenza estiva della famiglia Totti. Anche qui Ilary non ha lesinato in post e storie Instagram con le quali ha aggiornato i fan sui suoi spostamenti e sulle sue attività quotidiane. Almeno per ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 agosto 2022) È la prima estate da separati, questa, pere i due la stanno affrontando in modo decisamente diverso. Se, infatti,ha scelto di tenere un profilo basso, non apparendo praticamente mai sui social, al contrariosi sta dimostrando sempre più social. Nelle scorse settimane, la bionda conduttrice aveva documentato sul suo profilo il viaggio in Tanzania e a Zanzibar in compagnia della sorella e dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel per poi spostarsi a, in quella che per vent’anni è stata la residenza estiva della famiglia. Anche quinon ha lesinato in post e storie Instagram con le quali ha aggiornato i fan sui suoi spostamenti e sulle sue attività quotidiane. Almeno per ...

