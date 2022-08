Il Grande Fratello Vip 7 lancia il suo primo spot e arriva una conferma (Di martedì 2 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip 7 sta arrivando. Mediaset vuole farci desiderare ancor di più questo fatidico momento con il primo spot di lancio della nuova edizione. Immagini che già fanno presagire che cosa ci sarà da aspettarsi quest’anno. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Grande Fratello Vip 7: ecco il primo spot Dopo le prime conferme di Alfonso Signorini sul cast della settima edizione del reality di Canale 5, arriva anche lo spot che promuove il programma di punta Mediaset. Un promo che lascia trapelare una prima conferma: il Grande Fratello Vip 7 non verrà spostato ad Ottobre, nonostante le ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 agosto 2022) IlVip 7 stando. Mediaset vuole farci desiderare ancor di più questo fatidico momento con ildi lancio della nuova edizione. Immagini che già fanno presagire che cosa ci sarà da aspettarsi quest’anno. Leggi anche: Quando inizia ilVip 7Vip 7: ecco ilDopo le prime conferme di Alfonso Signorini sul cast della settima edizione del reality di Canale 5,anche loche promuove il programma di punta Mediaset. Un promo che lascia trapelare una prima: ilVip 7 non verrà spostato ad Ottobre, nonostante le ...

