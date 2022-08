Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | altro che crisi | il video che mette a tacere i rumor

(Di martedì 2 agosto 2022) La scorsa domenicaha festeggiato i suoi primi 32 anni. Il conduttore ha celebrato sui social la sua giornata con un dolcissimo post dedicato a suo figlio, avuto dall’ex Ariadna Romero. Il fatto che avesse deciso di citare solo il suo bambino e il silenzio disul suo profilo Instagram aveva fatto nascere il sospetto di una, nonostante qualche ora prima Dagospia avesse diffuso le voci delle loro imminenti nozze. Niente di più falso. I fan infatti avranno tirato un sospiro di sollievo quando nelle scorse ore nelle storie Instagram i Prelemi sono apparsi innamorati e complici come sempre. Le immagini mostrano cosa è successo dopo quella serata in cui a qualcuno sono sembrati più distanti del solito. Potrebbe trattarsi infatti di uno scherzo de Le Iene. Gli amici della coppia hanno ...

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - 25_monia : RT @SuperGuidaTV: Brava Giulia, studio e umiltà ?? #prelemi #prelemini #pretelli #grandefratellovip #grandefratello #giuliasalemi #salemi… - RealGossipland : Giulia Salemi sarà protagonista anche della prossima edizione del Gfvip7 con un nuovo ruolo. DETTAGLI QUI… - meneresto : RT @ioetesolonoi: Dopo terzo in classifica Dopo bel carattere Il 2 agosto è entrato nella lista delle cose che Pierpaolo Pretelli rinfacc… -

potrebbe tornare al Grande Fratello Vip : non come concorrente, però. C'è un nuovo ruolo al quale Alfonso Signorini avrebbe pensato appositamente per lei. Ecco di che cosa si tratta. ...e Pierpaolo Pretelli hanno spazzato via le presunte voci di una crisi postando dei video "backstage" che hanno mostrato cosa è accaduto prima che la famosa serata in Masseria avesse ...La giovane influencer Giulia Salemi e un curioso bacio ricevuto dall'ex attore storico di Beautiful Ron Moss. Il video è diventato virale.Giulia Salemi tornerà al GF Vip 7 di Alfonso Signorini Alla ex gieffina è stato proposto un ruolo inedito, ma quale