(Di martedì 2 agosto 2022)avevano solo 15 e 16 anni. La loro vita è finita in un istante domenica mattina alla stazione di Riccione, travolte da un treno in corsa. Sono state ricostruiti in parte le ore e gli attimi precedenti alla...

Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - PalermoToday : Giulia e Alessia Pisanu: la telefonata al padre e le incertezze sui secondi prima della tragedia… - romatoday : Giulia e Alessia Pisanu: la telefonata al padre e le incertezze sui secondi prima della tragedia… Una tragedia che lascia senza parole: Alessia e Giulia, sorelle di 15 e 17 anni, ieri mattina sono state travolte da un treno

Viveva per le sue bambine,, 17 e 15 anni, travolte da un Frecciarossa domenica mattina alla stazione di Riccione. "Erano la mia vita, lavoravo per loro", ripete agli amici e ai ...Pisanu: chi erano le sorelle bolognesi morte a Riccione sotto il treno Papà Vittorio, il padre di, non si dà pace. "Di solito le accompagnavo io a divertirsi in ...Maria Gambino, referente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Area Nord-est Milano, sulla drammatica morte delle due ragazze investite dal treno: "Si può fare a meno dell’aria per resp ...Quando le figlie andavano a ballare, lui le aspettava sempre all’uscita della discoteca: “Erano la mia vita”. L’ultima telefonata ...