Elezioni 2022, accordo Letta-Calenda: “Un patto fondamentale per battere la destra” (Di martedì 2 agosto 2022) Roma – Raggiunto l’accordo tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Un patto fondamentale per battere la destra”, affermano. “Le prossime Elezioni sono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa. Partito Democratico e Azione/+Europa siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo”, si legge nel patto elettorale siglato da Letta, Calenda e Della Vedova. “Pd e Azione/+Europa si impegnano a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022) Roma – Raggiunto l’tra Enrico, Carloe Benedetto Della Vedova in vista dellepolitiche del 25 settembre. “Unperla”, affermano. “Le prossimesono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa. Partito Democratico e Azione/+Europa siglano questoperché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo”, si legge nelelettorale siglato dae Della Vedova. “Pd e Azione/+Europa si impegnano a ...

