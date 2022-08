Droga: tre persone arrestate a Scafati, avevano 146 Kg cocaina (Di martedì 2 agosto 2022) Tre persone sono state arrestate a Scafati perche’ trovate in possesso di 146 chili di cocaina. L’operazione e’ stata effettuata dai carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, guidata dal procuratore Antonio Centore. Il provvedimento restrittivo ha riguardato tre persone, due originarie della provincia di Napoli ed un autotrasportatore sloveno. I militari, guidati dal comandante Rosario Di Gangi, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Scafati, allertati da una pattuglia che aveva notato manovre sospette effettuate in sincronia da due auto, una Fiat 500 e una Fiat Tipo, entrambe con targa italiana. I due, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno prima parcheggiato e, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 agosto 2022) Tresono stateperche’ trovate in possesso di 146 chili di. L’operazione e’ stata effettuata dai carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, guidata dal procuratore Antonio Centore. Il provvedimento restrittivo ha riguardato tre, due originarie della provincia di Napoli ed un autotrasportatore sloveno. I militari, guidati dal comandante Rosario Di Gangi, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di, allertati da una pattuglia che aveva notato manovre sospette effettuate in sincronia da due auto, una Fiat 500 e una Fiat Tipo, entrambe con targa italiana. I due, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno prima parcheggiato e, ...

