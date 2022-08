Criptovalute | la sentenza della Cassazione su un caso di truffa e riciclaggio | “Agevolano condotte illecite”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Un’idea e una visione per illuminare il futuro finanziario. Così nel 2008, dopo una crisi economica devastante, si era immaginato l’utilizzo delleovvero monete virtuali peer to peer. Doveva essere una rivoluzione, ma a distanza di 14 anni il denaro digitale non tracciabile (se non attraverso le transazioni), mostra più ombre che luci. E le cronache legano sempre più spesso le criprovalute ad azioni criminali: auto, richieste di pagamento di riscatto per reati informatici o compensi per killer ingaggiati nel darkweb. Nei giorni scorsi anche la, in unadi conferma di una misura cautelare nei confronti un uomo accusato die auto, ha espresso un giudizio molto netto sottolineando come “la configurazione del sistema di acquisto ...