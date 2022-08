Celta e Porto concordano sul trasferimento di Marchesín

(Di martedì 2 agosto 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 08/01/2022 alle 22:03 est Il portiere argentino è una espressa richiesta dell’allenatore Eduardo ‘Chacho’ Coudet “Una volta superata la relativa visita medica, il giocatore firmerà il contratto con il club celeste per chiudere l’operazione”, ha detto il club Olívic.de Vigo ha riferito questo lunedì che ha raggiunto “un principio di accordo & rdquor; conper ildel portiere della nazionale argentina Agustín. “Una volta superata la relativa visita medica, il giocatore firmerà il contratto con il club azzurro per chiudere l’operazione”.sottolinea l’ente presieduto da Carlos Mouriño nella sua dichiarazione.ha giocato la sua ultima partita con i ...

ArsenalSZN77 : ????: Arsenal ???? ????: Celta Vigo ????: AC Milan ????: Union Berlin ????: PSG ????: Porto / Sporting -

Footballnews24.it

... prestito riscattato), Isaak Touré (Le Havre), Cengiz Ünder (Roma, prestito riscattato), Chancel Mbemba (), Jonathan Clauss (Lens), Samuel Gigot (Spartak Moscow), Rúben Blanco (Vigo, ...... nelle ultime ore c'è stato anche un interessamento del Nizza ), lo spagnolo vuole andare al...ha chiesto informazioni per il figlio d'arte e la Roma spera che l'operazione possa andare in. ... Celta Vigo, nuovo portiere: accordo con il Porto per Marchesin Il Celta Vigo ha ufficializzato l'arrivo del suo nuovo portiere Marchesin. Trovato l'accordo con il Porto a titolo definitivo ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 29 luglio 2022, spazio al mercato con il Benfica che punta Aursnes del Feyenoord: il tecnico Schmidt.