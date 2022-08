Calciomercato Napoli, duello con la Juventus per Raspadori - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 2 agosto 2022) Napoli - Maiorca 1 - 1: Osimhen fa, Meret disfa Napoli, 2 agosto 2022 - La schiarita (apparente?) sul tema rinnovo con Fabian Ruiz sposta i riflettori del mercato del Napoli sull'attacco, l'unico ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)- Maiorca 1 - 1: Osimhen fa, Meret disfa, 2 agosto 2022 - La schiarita (apparente?) sul tema rinnovo con Fabian Ruiz sposta i riflettori del mercato delsull'attacco, l'unico ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, contatti continui per #Kepa: la richiesta del @ChelseaFC e l'offerta azzurra - mirkocalemme : La #Juventus vuole #Mertens. Pressing da giorni sul belga, che al momento resiste. La sua priorità assoluta era re… - NapoliFCNews : ll Roma, mercato Napoli: le cifre offerte a Bernardeschi #ForzaNapoliSempre #SSCN #AvantiNapoli - RhadeaJuventini : RT @TUTTOJUVE_COM: Per Raspadori è duello Juve-Napoli, il Sassuolo vuole 30 milioni più bonus -