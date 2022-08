Afghanistan, un pastificio rinasce dalla collaborazione di un gruppo di donne forti e coraggiose (Di martedì 2 agosto 2022) Un gruppo di donne, forti e tenaci, che uniscono le forze per ricostruire il tessuto sociale ed economico della comunità valorizzando al tempo stesso il lavoro femminile. E’ una storia tutta ‘in rosa’ quella che vede la partnership tra l’associazione “She Works for Peace” e la Cooperativa agricola Girolomoni per aiutare la rinascita di un pastificio gestito da donne in una località nel nord dell’Afghanistan. Un progetto che nasce per iniziativa di Selene Biffi, imprenditrice sociale attiva in Afghanistan sin dal 2009 e fondatrice di “She Works for Peace”. Al centro c’è la storia di una donna coraggiosa, Sima che nel 2018 avvia l’attività facendola crescere fino a coinvolgere nella produzione nove donne, lavoratrici, con storie difficili alle spalle e ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 2 agosto 2022) Undie tenaci, che uniscono le forze per ricostruire il tessuto sociale ed economico della comunità valorizzando al tempo stesso il lavoro femminile. E’ una storia tutta ‘in rosa’ quella che vede la partnership tra l’associazione “She Works for Peace” e la Cooperativa agricola Girolomoni per aiutare la rinascita di ungestito dain una località nel nord dell’. Un progetto che nasce per iniziativa di Selene Biffi, imprenditrice sociale attiva insin dal 2009 e fondatrice di “She Works for Peace”. Al centro c’è la storia di una donna coraggiosa, Sima che nel 2018 avvia l’attività facendola crescere fino a coinvolgere nella produzione nove, lavoratrici, con storie difficili alle spalle e ...

