A casa di Franco Nero e Vanessa Redgrave. "Tra cimeli e locandine conservo l'anima western di Django" (Di martedì 2 agosto 2022) Qui mi rilasso, leggo molto, vedo tanto sport in tv e gioco a biliardo, a cui ho dedicato una stanza". Il piano superiore della casa è un tempio dedicato al suo cinema, a 'Django e gli altri', come ... Leggi su roma.repubblica (Di martedì 2 agosto 2022) Qui mi rilasso, leggo molto, vedo tanto sport in tv e gioco a biliardo, a cui ho dedicato una stanza". Il piano superiore dellaè un tempio dedicato al suo cinema, a 'e gli altri', come ...

amiciweb : RT @rep_roma: A casa di Franco Nero e Vanessa Redgrave. 'Tra cimeli e locandine conservo l'anima western di Django' [aggiornamento delle 15… - rep_roma : A casa di Franco Nero e Vanessa Redgrave. 'Tra cimeli e locandine conservo l'anima western di Django' [aggiornament… - franco_restelli : @LordZen2014 @EnricoLetta @OmarMonestier @il_piccolo @messveneto Io sono stato un operaio e grazie a questi ricconi… - wonderbi72 : @DorisZanatta @franco_restelli @EnricoLetta @OmarMonestier @il_piccolo @messveneto Patrimoniale=tassa sul patrimoni… - franco_m1a : I am following a work course from home, the teacher in addition to being a beautiful woman has a sensual voice Sto… -