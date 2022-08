Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2022 ore 16:30 (Di lunedì 1 agosto 2022) Viabilità DEL 1 AGOSTO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; PROBLEMI PRESENTI, INVECE, SULLA PONTINA DOVE SEMPRE A SEGUITO DI INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E VALLELATA IN DIREZIONE LATINA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E RomaNINA, IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA APPIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022)DEL 1 AGOSTOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; PROBLEMI PRESENTI, INVECE, SULLA PONTINA DOVE SEMPRE A SEGUITO DI INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E VALLELATA IN DIREZIONE LATINA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA ENINA, IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA APPIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...

Blanco raddoppia a Catania, disagi e proteste per location ...l'infortunio a causa dell'incidente avuto lo scorso mese che ha causato lo stop per le date di Roma ... per cui gli abitanti sperano in una maggiore organizzazione della viabilità e nel contenimento ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 08 - 2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCENDIO STA CREANDO DISAGI SULLA ROMA - FIUMICINO, AL ...