Un divertente misunderstanding per la creatrice della vagina candle

(Di lunedì 1 agosto 2022) Gwyneth Paltrow è l’ultima ospiteserie youtube di wellness e bellezza di Hailey Bieber. Un video ricco di spunti beauty, con un siparietto decisamente. Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le foto Gwyneth Paltrow ospite nel “bagno” di Hailey Bieber Giusto qualche giorno dopo aver dichiarato di non aver nessun problema a compiere 50 anni, la star di “Ironman” e “Sliding doors” torna al centroscena. Ospiteserie YouTube “Who’s in my bathroom” di Hailey Bieber, l’attrice è bravissima a ...

Dailycases

Serena Bortone ha fatto una bella echiacchierata con l'attore e conduttore, passando da ... In realtà si è trattato quasi di un disguido, unvisto che la Bortone ha spiegato .... L'ultima novità è che ho fatto arrivare sabbia dal deserto e ho creato un'area safari,... Ma anche se non m'importa delle critiche, era ora di chiarire i: che sono nato ... La chimera delle traduzioni online — The illusion of online translations