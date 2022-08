Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 agosto 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione di Giuliano Ferrigno cos’è il conflitto in Ucraina in apertura la prima nave carica di cereali È partita dal porto di Odessa questa mattina alle 7:30 la nave carica di mais diretta al porto di Tripoli che te sarà domani a Istanbul poi proseguire il suo viaggio verso la sua destinazione seguito delle ispezioni che tranne effettuato in Turchia ha detto il Ministro della Difesa dopo l’accordo internazionale firmato da chi è per Mosca pur separatamente a Istanbul si tratta della prima vera svolta dopo mesi di blocco e di tensione e permettere il passaggio di almeno 35 milioni di tonnellate di grano l’Ucraina del quarto più grande esportatore di mais al mondo quindi la possibilità di esportare i pochi è un successo colossale nel garantire la sicurezza alimentare globale ...