(Di lunedì 1 agosto 2022) Tra mercoledì e giovedì dovrebbe arrivare il via libera al decreto Aiuti bis, che ha l'obiettivo di dare un minimo di respiro ai lavoratori che sono alle prese con l'inflazione e il caro energia. All'interno del decreto è infatti previsto un ulterioredel cuneo fiscale, che dovrebbe tradursi in un punto percentuale aggiuntivo: tale misura dovrebbe durare sei mesi ed essere valida per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro l'anno. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ildeidovrebbe tradursi nei seguenti numeri: per i lavoratori dipendenti con reddito di 35mila euro l'anno il salario aumenterebbe di circa 27 euro; di 22 per chi ha un reddito lordo di 28mila euro l'anno e di 12 per chi ha un reddito lordo di 15mila euro l'anno. Inoltre sempre nel decreto Aiuti bis è previsto ...

Mov5Stelle : Salario minimo a 9 euro l’ora, taglio delle tasse sul lavoro, superbonus 110%: questi alcuni dei temi che abbiamo p… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Josep Borrell: 'Ue si prepari al taglio totale dei flussi di gas da Mosca'. 'Restare uniti davanti alla t… - Mov5Stelle : Legge anticorruzione realizzata, taglio dei parlamentari e dei privilegi realizzato, decreto dignità contro il prec… - andreadagosto1 : L'atto finale della follia di un impero morente - elnaza : RT @Mov5Stelle: Salario minimo a 9 euro l’ora, taglio delle tasse sul lavoro, superbonus 110%: questi alcuni dei temi che abbiamo posto, co… -

Liberoquotidiano.it

... Meloni non vuole una soglia ma soltanto una riduzione del costo del lavoro con undel cuneo ... Cioè, "più è alta l'incidenzadipendenti in rapporto al fatturato, meno tasse paghi". Questo si ...La decontribuzione per aumentare gli importi nettilavoratori in busta paga dovrebbe valere ... d'accordo con la decontribuzione per aumentare gli stipendi netti, ma secondo cui ildelle ... Taglio dei contributi, chi prende di più in busta paga: le nuove cifre Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Una ulteriore riduzione del costo del lavoro per sei mesi, da luglio a dicembre, che scatterebbe - con effetto retroattivo - dalla prossima retribuzione di agosto. È questo lo schema ...