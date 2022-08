Pellegrini se ne va su e giù sulla fascia via da Torino: ecco l’offerta (Di lunedì 1 agosto 2022) Luca Pellegrini non ha saputo mostrare le sue abilità in questa stagione e dunque la Juve sta cercando un suo sostitut per l’anno che verrà. Riuscire a giocare con la maglia della Juventus è sicuramente uno dei più grandi onori di qualsiasi calciatore in giro per il mondo, ma riuscire a mantenere un livello tale da poter essere all’altezza dei colori bianconeri non è sicuramente facile, per questo motivo Luca Pellegrini sembra davvero essere ormai prossimo alla cessione. LaPresseCi sono dei giocatori che sicuramente possono dimostrare ampiamente tutto il proprio grandissimo valore una volta arrivati in una grande squadra, con questo passaggio di carriera che gli permette assolutamente di poter diventare unici e immortali nella storia. Tante volte però purtroppo le cose non vanno assolutamente per il verso giusto, con alcuni giocatori che dimostrano ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 agosto 2022) Lucanon ha saputo mostrare le sue abilità in questa stagione e dunque la Juve sta cercando un suo sostitut per l’anno che verrà. Riuscire a giocare con la maglia della Juventus è sicuramente uno dei più grandi onori di qualsiasi calciatore in giro per il mondo, ma riuscire a mantenere un livello tale da poter essere all’altezza dei colori bianconeri non è sicuramente facile, per questo motivo Lucasembra davvero essere ormai prossimo alla cessione. LaPresseCi sono dei giocatori che sicuramente possono dimostrare ampiamente tutto il proprio grandissimo valore una volta arrivati in una grande squadra, con questo passaggio di carriera che gli permette assolutamente di poter diventare unici e immortali nella storia. Tante volte però purtroppo le cose non vanno assolutamente per il verso giusto, con alcuni giocatori che dimostrano ...

