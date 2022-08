Palermo, svolta nel caso di Mario Biondo. Il gip archivia, ma scrive: «Fu omicidio, non suicidio» (Di lunedì 1 agosto 2022) svolta nel caso di Mario Biondo, il cameraman italiano trovato impiccato con una pashmina legata al collo nella sua casa di Madrid nel maggio del 2013. Per il gip di Palermo Nicola Aiello, che ha comunque archiviato l’indagine, si trattò di omicidio e non di suicidio. «Gli elementi che si traggono dal fascicolo del pm – scrive infatti il magistrato – smentiscono la tesi suicidiaria e lasciano pensare che Mario Biondo fu ucciso da mani rimaste ignote e successivamente collocato in una posizione atta a simulare un suicidio». Ciò nonostante, come già riferito, Aiello ha disposto l’archiviazione. E questo perché, ha spiegato, «la distanza di tempo dai fatti da cui si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022)neldi, il cameraman italiano trovato impiccato con una pashmina legata al collo nella sua casa di Madrid nel maggio del 2013. Per il gip diNicola Aiello, che ha comunqueto l’indagine, si trattò die non di. «Gli elementi che si traggono dal fascicolo del pm –infatti il magistrato – smentiscono la tesi suicidiaria e lasciano pensare chefu ucciso da mani rimaste ignote e successivamente collocato in una posizione atta a simulare un». Ciò nonostante, come già riferito, Aiello ha disposto l’zione. E questo perché, ha spiegato, «la distanza di tempo dai fatti da cui si ...

