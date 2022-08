Michele Santoro in campo? Cosa c'è dietro davvero: si dice che... (Di lunedì 1 agosto 2022) Lode al venerando settantunenne Michele Santoro, che non ha più le forze per condurre un programma tv - «alla mia età non ci penso proprio», ha detto a Repubblica - e quindi si riposerà fondando un partito a sinistra del Pd... Proprio così: l'eroe di Raitre, storico paladino dell'antiberlusconismo, Mangiafuoco del gran circo mediatico in cui è fiorita la meglio gioventù partigiana, si predispone a competere nell'ordalia elettorale del 25 settembre col suo "campo alternativo" pacifista, equidistante tra Russia e Stati Uniti, polemizzando preventivamente con l'ex premier Mario Draghi che «la crisi l'ha provocata» e con il presidente Sergio Mattarella che l'ha pilotata verso le urne anticipate. Obiettivo: coprire il vetusto spazio ultragoscista che fu già un giardino di pascolo rifondarolo e girotondino - ricordate la Lista Tsipras? ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Lode al venerando settantunenne, che non ha più le forze per condurre un programma tv - «alla mia età non ci penso proprio», ha detto a Repubblica - e quindi si riposerà fondando un partito a sinistra del Pd... Proprio così: l'eroe di Raitre, storico paladino dell'antiberlusconismo, Mangiafuoco del gran circo mediatico in cui è fiorita la meglio gioventù partigiana, si predispone a competere nell'ordalia elettorale del 25 settembre col suo "alternativo" pacifista, equidistante tra Russia e Stati Uniti, polemizzando preventivamente con l'ex premier Mario Draghi che «la crisi l'ha provocata» e con il presidente Sergio Mattarella che l'ha pilotata verso le urne anticipate. Obiettivo: coprire il vetusto spazio ultragoscista che fu già un giardino di pascolo rifondarolo e girotondino - ricordate la Lista Tsipras? ...

