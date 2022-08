LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Attesa per Benedetti, squalifica per la 4×400 mista (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.31: Al via nella seconda batteria della 4×400 mista Australia, Usa, Kenya, Messico, Bahrain, Giamaica, Brasile 23.29: NOOOOOOOOOOOOOO! squalifica per l’Italia nella staffetta 4×400 mista. Si qualifica la Repubblica Ceca con 3’29?45 23.25: Iniziata la qualificazione del disco nel gruppo B con Benedetta Benedetti che lancia per ultima. Al via Iheoma (Usa), Williams (Jam), Lind (Swe), Bork (Ger), Hyman (Fra), Havea (Nzl), Rasanen (Fin), Leko (Cor), Filippidou (Gre), Grant (Tto), Stuglyte (Ltu), Khunou (Rsa), Vaai (Aus), Benedetti (Ita) 23.24: E’ FINALE PER L’ITALIA! Gli azzurri vincono la prima batteria con 3’25?14, miglior prestazione mondiale stagionale, secondo posto per il Botswana con ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.31: Al via nella seconda batteria dellaAustralia, Usa, Kenya, Messico, Bahrain, Giamaica, Brasile 23.29: NOOOOOOOOOOOOOO!per l’Italia nella staffetta. Si qualifica la Repubblica Ceca con 3’29?45 23.25: Iniziata la qualificazione del disco nel gruppo B con Benedettache lancia per ultima. Al via Iheoma (Usa), Williams (Jam), Lind (Swe), Bork (Ger), Hyman (Fra), Havea (Nzl), Rasanen (Fin), Leko (Cor), Filippidou (Gre), Grant (Tto), Stuglyte (Ltu), Khunou (Rsa), Vaai (Aus),(Ita) 23.24: E’ FINALE PER L’ITALIA! Gli azzurri vincono la prima batteria con 3’25?14, miglior prestazione mondiale stagionale, secondo posto per il Botswana con ...

