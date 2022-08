L’Equipe: il Psg ora corre, Neymar difende, Sergio Ramos segna di tacco (VIDEO) (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Psg batte il Nantes 4-0 nella Supercoppa di Francia e L’Equipe celebra il nuovo gioco di Galtier e soprattutto la nuova condizione fisica dei calciatori. Il quotidiano francese sottolinea che Neymar e Messi hanno dato spettacolo, Neymar ha persino difeso. Certo, quando si può contare su tali individualità, tutto è più semplice e il duo Neymar-Messi si è divertito confermando uno stato di forma mai visto con la maglia del Psg. Messi ha segnato il primo gol, Sergio Ramos di tacco il terzo, Neymar gli altri due su punizione e rigore. Il contrasto con le partite dello scorso anno è stato sorprendente, Lo scorso anno il Nantes aveva fatto soffrire i parigini. Aspetteremo prima di trarre conclusioni definitive ma questo Psg “made in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Psg batte il Nantes 4-0 nella Supercoppa di Francia ecelebra il nuovo gioco di Galtier e soprattutto la nuova condizione fisica dei calciatori. Il quotidiano francese sottolinea chee Messi hanno dato spettacolo,ha persino difeso. Certo, quando si può contare su tali individualità, tutto è più semplice e il duo-Messi si è divertito confermando uno stato di forma mai visto con la maglia del Psg. Messi hato il primo gol,diil terzo,gli altri due su punizione e rigore. Il contrasto con le partite dello scorso anno è stato sorprendente, Lo scorso anno il Nantes aveva fatto soffrire i parigini. Aspetteremo prima di trarre conclusioni definitive ma questo Psg “made in ...

napolista : L’Equipe: il Psg ora corre, Neymar difende, Sergio Ramos segna di tacco (VIDEO) Battuto il Nantes 4-0 in Supercopp… - tahaaa_psg : @MAGIAFCB Oh l'équipe finito jsjsjsjssjsjsjsj - sportli26181512 : PSG, dall'Inghilterra l'alternativa a Skriniar: Il PSG non molla Milan Skriniar, ma valuta alternative: dovesse arr… - sportli26181512 : 'Psg, Skriniar è sempre più lontano: concorrenza al #Chelsea per Fofana': I campioni di Francia sono alla caccia di… - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: L'Equipe - Skriniar pista complicata, il PSG pensa alle alternative: occhi su Fofana del Leicester -

PSG, dall'Inghilterra l'alternativa a Skriniar Commenta per primo Il PSG non molla Milan Skriniar , ma valuta alternative: dovesse arrivare la fumata nera per il difensore dell' Inter , riferisce L'Equipe , Campos valuta anche Wesley Fofana del Leicester , cercato ... Marotta sorride: trovata l'alternativa a Skriniar da 60 milioni Inoltre, secondo quanto riportato da L'Equipe, il PSG, se dovesse saltare la trattativa con l'Inter per Milan Skriniar, si starebbe già tutelando andando sulle tracce di altri profili. Uno di questi ... Alfredo Pedullà Commenta per primo Ilnon molla Milan Skriniar , ma valuta alternative: dovesse arrivare la fumata nera per il difensore dell' Inter , riferisce, Campos valuta anche Wesley Fofana del Leicester , cercato ...Inoltre, secondo quanto riportato da, il, se dovesse saltare la trattativa con'Inter per Milan Skriniar, si starebbe già tutelando andando sulle tracce di altri profili. Uno di questi ... L'Equipe: Psg, per la difesa ipotesi Wesley Fofana del Leicester