Leonor e Sofia di Spagna, cartoline estive da Maiorca (Di lunedì 1 agosto 2022) Le principesse sono arrivate alle Baleari insieme ai genitori Felipe e Letizia e con loro sono state protagoniste del tradizionale servizio fotografico estivo. Adesso, però, gli impegni sono finiti ed è tempo di relax, almeno fino a Ferragosto Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 agosto 2022) Le principesse sono arrivate alle Baleari insieme ai genitori Felipe e Letizia e con loro sono state protagoniste del tradizionale servizio fotografico estivo. Adesso, però, gli impegni sono finiti ed è tempo di relax, almeno fino a Ferragosto

prinxesschia : La Regina Letizia, Leonor e Sofìa al concerto di Harry Styles. È il momento di dirlo: il multiverso è un concetto d… - infoitcultura : Letizia di Spagna e le figlie Leonor e Sofia, look a tinte forti per il giorno di Santiago - infoitcultura : Letizia Ortiz con le figlie Leonor e Sofia, colori sgargianti in onore di San Giacomo (a Compostela) - infoitcultura : Letizia di Spagna detta la linea a Leonor e Sofia - cocoa_key : RT @vogue_italia: Letizia di Spagna e le principesse Leonor e Sofia hanno (decisamente) catalizzato la scena alla cerimonia per la festa re… -