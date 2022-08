Leonardo Del Vecchio, il testamento completo: le ville alla moglie e oltre 340 milioni in azioni ai manager (Di lunedì 1 agosto 2022) Novità sull’eredità di Leonardo Del Vecchio: spiccano 3 olografi a integrazione del testamento originario a favore di due imprenditori. 2,15 milioni di azioni EssilorLuxottica a Francesco Milleri, presidente e Ceo dell’omonima società e a capo di Delfin. Si tratta dello 0,5% del capitale e valgono circa 340 milioni di euro agli attuali valori di Borsa. Nel testamento emerge anche un altro nome: Romolo Bardin, amministratore delegato della cassaforte lussemburghese Delfin, a cui sono andate 22.000 azioni, pari a 3,5 milioni di euro. Il tutto rientra in 3 aggiunte testamentarie scritte a mano, che il fondatore di Luxottica ha fatto negli ultimi anni. La prima risale a ottobre 2017, vicina temporalmente al testamento ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Novità sull’eredità diDel: spiccano 3 olografi a integrazione deloriginario a favore di due imprenditori. 2,15diEssilorLuxottica a Francesco Milleri, presidente e Ceo dell’omonima società e a capo di Delfin. Si tratta dello 0,5% del capitale e valgono circa 340di euro agli attuali valori di Borsa. Nelemerge anche un altro nome: Romolo Bardin, amministratore delegato della cassaforte lussemburghese Delfin, a cui sono andate 22.000, pari a 3,5di euro. Il tutto rientra in 3 aggiunte testamentarie scritte a mano, che il fondatore di Luxottica ha fatto negli ultimi anni. La prima risale a ottobre 2017, vicina temporalmente al...

