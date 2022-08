La sede de La Stampa imbrattata con scritte no war e no vax (Di lunedì 1 agosto 2022) “Questa notte la sede del nostro giornale, a Torino, è stata assalita e imbrattata da vandali no war, no vax, ma soprattutto ‘no brain’. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza. Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità e a garantire un’informazione corretta, libera e plurale”. Con queste parole La Direzione de La Stampa ha raccontato l’atto di vandalismo con cui è stata colpita la sede del quotidiano torinese. La Federazione nazionale della Stampa italiana esprime “solidarietà ai giornalisti della Stampa la cui sede, a Torino, è stata assalita e imbrattata la notte scorsa con scritte ‘no war’ e ‘no vax’. Nella certezza che non saranno vili attacchi come questo a inficiare il lavoro dei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “Questa notte ladel nostro giornale, a Torino, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto ‘no brain’. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza. Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità e a garantire un’informazione corretta, libera e plurale”. Con queste parole La Direzione de Laha raccontato l’atto di vandalismo con cui è stata colpita ladel quotidiano torinese. La Federazione nazionale dellaitaliana esprime “solidarietà ai giornalisti dellala cui, a Torino, è stata assalita ela notte scorsa con‘no war’ e ‘no vax’. Nella certezza che non saranno vili attacchi come questo a inficiare il lavoro dei ...

