La natura come elemento progettuale per case sostenibili (Di lunedì 1 agosto 2022) Viviamo in un’epoca di grandi sfide. La crisi ambientale costringe a mettere in discussione i modi in cui produciamo e consumiamo, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra gli esseri umani e la natura. Il design puo? fare molto, contribuendo per esempio a ripensare il nostro rapporto con gli oggetti. Cambierebbe se questi fossero fatti di materia organica e anziche? durare potessero scomparire una volta assolto il loro compito? La bellezza e? una questione culturale e mai come oggi quella delle cose effimere – dalle pratiche performative fino al web – e? parsa tanto attuale. Merito anche di una fascia di consumatori (Generazione Z e Millennial, ma non solo) attenta all’impatto che il proprio stile di vita ha sul pianeta, in linea con valori improntanti al rispetto delle risorse e degli animali e oltre il generico claimwashing delle aziende. I grandi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 agosto 2022) Viviamo in un’epoca di grandi sfide. La crisi ambientale costringe a mettere in discussione i modi in cui produciamo e consumiamo, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra gli esseri umani e la. Il design puo? fare molto, contribuendo per esempio a ripensare il nostro rapporto con gli oggetti. Cambierebbe se questi fossero fatti di materia organica e anziche? durare potessero scomparire una volta assolto il loro compito? La bellezza e? una questione culturale e maioggi quella delle cose effimere – dalle pratiche performative fino al web – e? parsa tanto attuale. Merito anche di una fascia di consumatori (Generazione Z e Millennial, ma non solo) attenta all’impatto che il proprio stile di vita ha sul pianeta, in linea con valori improntanti al rispetto delle risorse e degli animali e oltre il generico claimwashing delle aziende. I grandi ...

gennaromigliore : La natura sessista di una destra indecente è racchiusa nelle offese a @mara_carfagna e @msgelmini di un inutile e d… - Delilah17tw : RT @Portinaia2: Mi spezza Jovanotti che fa i tiktok dove dice 'buongiorno sole, buongiorno madre natura' e poi fa come gli americani in Vie… - SSlash6 : RT @Portinaia2: Mi spezza Jovanotti che fa i tiktok dove dice 'buongiorno sole, buongiorno madre natura' e poi fa come gli americani in Vie… - Lale3091 : @Ele88Elfy @Lucillalucilla7 @SimonaHaskVar Nessuna intromissione al contrario è bello parlare educatamente con pers… - Tc7013 : @FraterVentus @IlariaBifarini Pure osservando la natura, uccidendo solo lo stretto neccessario non esula da un ass… -