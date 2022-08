Jacobs migliora | presto una decisione sugli Europei

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Notizie incoraggianti per Marcellche ha eseguito questa mattina a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, una risonanza magnetica “al fine di valutare l’evoluzione riparativa della lesione muscolare del grande adduttore della coscia destra”, occorsa durante i Mondiali di Eugene. “L’esame – fa sapere la Fidal in una nota – ha mostrato guarigione della lesione, con presenza ancora di lieve edema da rivascolarizzazione. Questo quadro permette la ripresa degli allenamenti, con monitoraggio ecografico al fine di controllare la stabilità del quadro ematico locale in stress”. Per quanto riguarda la partecipazione diai prossimidi Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto, “verrà valutata nel corso dei prossimi giorni”.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

Per quanto riguarda la partecipazione diai prossimi Europei di Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto, "verrà valutata nel corso dei prossimi giorni".