Inter | risolto il contratto con Sanchez

(Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l’e Alexishanno trovato un accordo per risolvere anticipatamente ilche legava il cileno ai nerazzurri. L’attaccante ex Manchester United era ormai fuori dal progetto di Inzaghi. “Come anticipato dall’Equipe, l’ha trovato un accordo per la risoluzione deldi Alexis. Il cileno, soprattutto dopo l’addio di Lukaku, era considerato di troppo nel reparto d’attacco nerazzurro”. .@ilcon Alexis ##SerieA #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2022va verso il Marsiglia. L'articolo ilNapolista.

DiMarzio : .@Inter: risolto il contratto con Alexis #Sanchez #SerieA #calciomercato - Pepissmo : RT @DiMarzio: .@Inter: risolto il contratto con Alexis #Sanchez #SerieA #calciomercato - ferrantelli94 : RT @AmalaTV_: DiMarzio - #Sanchez ha (finalmente) risolto il suo contratto con l’#Inter! DiMarzio - Giorni decisivi per il passaggio all’A… - TIFL0_OM : RT @DiMarzio: .@Inter: risolto il contratto con Alexis #Sanchez #SerieA #calciomercato - AhmedZanetti : RT @DiMarzio: .@Inter: risolto il contratto con Alexis #Sanchez #SerieA #calciomercato -

L'imbottigliamento ha i giorni contati, in casa. Il calciomercato nerazzurro haprima la gran parte delle entrate e ora si sta concentrando sulle partenze: liberate le uscite di Viale della Liberazione, il lavoro non sarà però ...Simone Inzaghi ©LaPresseSia nerazzurri che bianconeri non hanno ancorail nodo esuberi. L'sta cercando di liberarsi ad esempio del maxi ingaggio di Alexis Sanchez e del giovane Andrea ...CALCIOMERCATO - L'Inter e Alexis Sanchez si dicono addio dopo 3 anni: trovato l'accordo per la risoluzione. Ora il passaggio al Marsiglia.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...