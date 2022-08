Imbrattata sede La Stampa Direzione | non ci condizionano

LiciaRonzulli : Solidarietà al direttore @MassimGiannini e alla redazione de @LaStampa per le scritte intimidatorie firmate #NoVax… - elio_vito : Solidarietà a La Stampa, sede imbrattata, quando i giornali vengono presi di mira c'è da preoccuparsi. - repubblica : Imbrattata sede La Stampa con scritte no vax e no war. La direzione: 'Non ci facciamo condizionare' - benjamn_boliche : RT @elio_vito: Solidarietà a La Stampa, sede imbrattata, quando i giornali vengono presi di mira c'è da preoccuparsi. - gianny0162 : Imbrattata la sede de @LaStampa . Nessun ferito. Chapeau. -

"Questa notte ladel nostro giornale, a Torino, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto 'no brain'. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e ..."Questa notte ladel nostro giornale, a Torino, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto "no brain". Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e ..."Questa notte la sede del nostro giornale, a Torino, è stata assalita e imbrattata da vandali no war, no vax, ma soprattutto 'no brain'. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di int ...La sede della redazione de La Stampa a Torino è stata vandalizzata con delle scritte di vernice rossa, da "vandali no war e no vax" come riferito in un comunicato pubblicato dal giornale diretto da Ma ...