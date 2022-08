IL DIFENSORE MATTEO PERRI CEDUTO AL VIRTON (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Pordenone Calcio comunica di aver CEDUTO a titolo definitivo il DIFENSORE MATTEO PERRI al Royal Excelsior VIRTON, club della seconda serie belga. Neroverde dall’estate 2021, il DIFENSORE ha totalizzato 13 presenze in B con la maglia del Pordenone. La Società augura a MATTEO le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Pordenone Calcio comunica di avera titolo definitivo ilal Royal Excelsior, club della seconda serie belga. Neroverde dall’estate 2021, ilha totalizzato 13 presenze in B con la maglia del Pordenone. La Società augura ale migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico

