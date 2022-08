Il cinema non va in vacanza: 8 film in streaming da vedere ad agosto 2022 (Di lunedì 1 agosto 2022) Sylvester Stallone, ex “supereroe” action degli anni Ottanta, a 76 anni indossa per la prima volta i panni di un supereroe dei fumetti nel film Samaritan (su Prime Video). È solo uno dei tanti film visibili in streaming ad agosto su varie piattaforme. Dai recenti Lightyear e House of Gucci, fino alle produzioni straight to video di Tredici vite con Colin Farrell e Viggo Mortensen (Prime Video) e Me Time, commedia con l’inedita strana coppia Kevin Hart e Mark Wahlberg (Netflix). Thriller, commedie, action, cartoon, documentari. Sarà un agosto ricco di nuovi film in streaming, tra produzioni originali e opere da recuperare della scorsa stagione cinematografica. In prima visione assoluta arrivano l’atteso Tredici vite di Ron Howard con Viggo Mortensen e ... Leggi su amica (Di lunedì 1 agosto 2022) Sylvester Stallone, ex “supereroe” action degli anni Ottanta, a 76 anni indossa per la prima volta i panni di un supereroe dei fumetti nelSamaritan (su Prime Video). È solo uno dei tantivisibili inadsu varie piattaforme. Dai recenti Lightyear e House of Gucci, fino alle produzioni straight to video di Tredici vite con Colin Farrell e Viggo Mortensen (Prime Video) e Me Time, commedia con l’inedita strana coppia Kevin Hart e Mark Wahlberg (Netflix). Thriller, commedie, action, cartoon, documentari. Sarà unricco di nuoviin, tra produzioni originali e opere da recuperare della scorsa stagionetografica. In prima visione assoluta arrivano l’atteso Tredici vite di Ron Howard con Viggo Mortensen e ...

