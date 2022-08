GF Vip 7, Alfonso Signorini parla per la prima volta dei Vipponi: «Parecchi colpi» (Di lunedì 1 agosto 2022) Alfonso Signorini è stato ospite della terza edizione de La terrazza della dolce vita, condotto da Simona Ventura e ha parlato per la prima volta dei concorrenti del GF Vip 7. Il presentatore del reality più spiato d'Italia ha ammesso che nel cast ci sono «veri colpi» che non sono stati ancora annunciati. GF Vip 7: Alfonso Signorini parla per la prima volta dei Vipponi Ospite de La terrazza della dolce vita, che Simona Ventura conduce con il compagno Giovanni Terzi presso un noto hotel di Rimini, Alfonso Signorini ha parlato per la prima volta del GF Vip 7. Il reality più spiato d'Italia aprirà i ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 agosto 2022)è stato ospite della terza edizione de La terrazza della dolce vita, condotto da Simona Ventura e hato per ladei concorrenti del GF Vip 7. Il presentatore del reality più spiato d'Italia ha ammesso che nel cast ci sono «veri» che non sono stati ancora annunciati. GF Vip 7:per ladeiOspite de La terrazza della dolce vita, che Simona Ventura conduce con il compagno Giovanni Terzi presso un noto hotel di Rimini,hato per ladel GF Vip 7. Il reality più spiato d'Italia aprirà i ...

