F1, Fernando Alonso con Aston Martin dal 2023. Succederà a Vettel (Di lunedì 1 agosto 2022) Il team di F1 Aston Martin Aramco Cognizant "è lieto di confermare che Fernando Alonso si unirà al team nel 2023 con un contratto pluriennale. L'intera azienda è molto entusiasta di portare in squadra l'incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un'organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1?. Lawrence Stroll, Chairman di Aston Martin, ha dichiarato: "Conosco e ammiro Fernando da molti anni ed è sempre stato chiaro che è un vincente come me. Ho deciso di riunire le persone migliori e sviluppare le giuste risorse e organizzazione per avere ...

SkySportF1 : E' UFFICIALE? FERNANDO ALONSO sostituirà Sebastian Vettel in Aston Martin dal 2023 con contratto pluriennale… - francescacheeks : Oggi è il compleanno di Fernando Alonso. 41 anni. Da 20 in formula 1. What a time to be alive. - ConnyM10 : RT @poesiadeimotori: Il primo pezzo del puzzle ha mosso tutto il resto. Via Seb, dentro Fernando. Alpine non era pronta a dargli il biennal… - Roby_Passarelli : F1 | Clamoroso: Fernando Alonso in Aston Martin dal 2023! - MrgarronsG : RT @poesiadeimotori: Il primo pezzo del puzzle ha mosso tutto il resto. Via Seb, dentro Fernando. Alpine non era pronta a dargli il biennal… -