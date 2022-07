Empoli-Spal in tv | data | orario e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 agosto 2022) La, l’e ladi, match valido per i trentaduesimi di finale della. Dopo la pausa estiva è il momento di tornare in campo per l’inizio della nuova stagione, che verrà aperta dalle prime gare di. Appuntamento sabato 6 agosto alle ore 21. La partita verrà trasmessa insu Canale 20 e insu Sportmediaset.it. SportFace.