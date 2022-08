Elisabetta Gregoraci, nuovo amore per l’ex Signora Briatore? (Di lunedì 1 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci avrebbe finalmente trovato l’amore? L’indiscrezione rivela che il nuovo compagno dell’ex Signora Briatore sarebbe 12 anni più giovane della conduttrice. Il rumor Torna il gossip circa gli amori – presunti o reali – di Elisabetta Gregoraci. Stando a quanto rivela il settimanale Di Più Tv, sembra che la showgirl abbia trovato un compagno 12 anni più giovane di lei. Si tratterebbe del rampollo toscano Giulio Fratini, recentemente paparazzato in compagnia di Aida Yespica e precedentemente legato per due anni alla conduttrice di Rai1 – e ex naufraga de L’Isola Dei Famosi – Roberta Morise. La Gregoraci e Fratini sarebbero stati avvistati più volte insieme (anche in atteggiamenti ‘inequivocabili’) al ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 agosto 2022)avrebbe finalmente trovato l’? L’indiscrezione rivela che ilcompagno delsarebbe 12 anni più giovane della conduttrice. Il rumor Torna il gossip circa gli amori – presunti o reali – di. Stando a quanto rivela il settimanale Di Più Tv, sembra che la showgirl abbia trovato un compagno 12 anni più giovane di lei. Si tratterebbe del rampollo toscano Giulio Fratini, recentemente paparazzato in compagnia di Aida Yespica e precedentemente legato per due anni alla conduttrice di Rai1 – e ex naufraga de L’Isola Dei Famosi – Roberta Morise. Lae Fratini sarebbero stati avvistati più volte insieme (anche in atteggiamenti ‘inequivocabili’) al ...

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci al gala di beneficenza in rosso - Raffytrevizzaro : ELISABETTA GREGORACI LA QUEEN DI QUELLA CASA - infoitcultura : Il bikini etnico di Elisabetta Gregoraci è il must have dell’Estate 2022 - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci VIDEO da impazzire: super scollatura e bacio bollente - Valepad85 : RT @sonoprepotente: elisabetta gregoraci può piacere o non piacere ma lei e i suoi battiti sul cuore hanno segnato un prima e un dopo nella… -