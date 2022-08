(Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Paura questa sera adove, nella centralissima piazza San Vittore, si stava svolgendo una partita dinell'arena appositamente allestita. D'improvviso unadella, posizionata per l'evento, ha ceduto ed èta. Secondo quanto riferito dagli organizzatori sui profili social della manifestazione, il crollo ha causato fortunatamente solo lievi escoriazioni ad alcune persone e per una di queste è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La partita era inserita nelfor Babies', in programma fino a domenica 7 agosto, con una finalità benefica, l'acquisto di un'ambulanza pediatrica operante su tutto il territorio della provincia. Il ...

Crolla parte di tribuna nel corso di un torneo di beach volley a Verbania AGI - Paura questa sera a Verbania dove, nella centralissima piazza San Vittore, si stava svolgendo una partita di beach volley nell'arena appositamente allestita. D'improvviso una parte della tribuna ...