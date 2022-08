(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.853 i nuovida coronavirus1 agosto nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 15 morti. “nel, su 2.818 tamponi molecolari e 9.237 tamponi antigenici per un totale di 12.055 tamponi, si registrano 1.853 nuovipositivi (-1.442); sono 15 i decessi (+12), 1.107 i ricoverati (+3), 68 le terapie intensive (+2) e +6.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. Icittà sono a quota 953”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio ie i decessi nelle aziende sanitarie del...

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - telodogratis : Covid oggi Lazio, 1.853 contagi: a Roma 953 casi - Nare_bor : RT @Adriano72197026: TESTIMONIANZA 'Vaccinato con Pfizer a marzo 2021. Continuo ad avere tutt'oggi quello che i medici definiscono 'Covid… - nevrotica9 : RT @Adriano72197026: TESTIMONIANZA 'Vaccinato con Pfizer a marzo 2021. Continuo ad avere tutt'oggi quello che i medici definiscono 'Covid… -

Sky Tg24

...epocasenza restrizioni, ricarichiamo le batterie", segnala il direttore generale dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia che raccomanda di "continuare a proteggere i più deboli, che sono...Sono 1.853 i nuovi contagi da coronavirus1 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 15 morti. 'nel Lazio, su 2.818 tamponi molecolari e 9.237 tamponi antigenici per un totale di 12.055 tamponi, si registrano 1.853 nuovi casi positivi ( - 1.442); ... Covid, le notizie di oggi. Agenas: reparti calano al 16%, 14 regioni oltre il 15%. LIVE Inoltre, Sembrerebbe che tra i migranti presenti sull’imbarcazione, sono stati riscontrati numerosi casi di positività al Covid-19, come reso noto dalla Regione Campania, che ha diramato una nota del ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-95fca51b-5b5a-1b52-7f0d-1f43ce8821 ...