CorSport | con l’arrivo di Kepa il rinnovo di Meret salterà

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli lavora per accaparrarsi il portiere del Chelsea,e, se l’operazione andrà in porto, scrive il Corriere dello Sport, Alexnon rinnoverà il suo contratto. “Parallelamente ildifino al 2027 è congelato; e anzi nel momento in cuidel basco sarà ufficiale – in prestito –. Almeno in questi termini. Ovvero: le tre strade sono restare a scadenza; prolungare fino al 2024 e andare in prestito; la cessione”. “Tutto da definire, invece, il destino di: ilfi no al 2027 è praticamente pronto, ma l’inversione di rotta rispetto ai piani iniziali illustrati al suo manager, Pastorello, rimette in discussione l’epilogo. Alex, 25 anni e quattro stagioni da vice Ospina (di fatto), aveva chiesto continuità ...