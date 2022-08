Centaurus | Pregliasco | “Candidata a dominare | onda fra 2-3 mesi”

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – La sottovariante BA.2.75 di Sars-CoV-2, ribattezzatadai social, ha i numeri per diventare “la prossima protagonista” della pandemia di Covid-19. In merito, il virologo Fabrizioha pochi dubbi: “Credo davvero – spiega all’Adnkronos Salute – che” questo nuovo sottolignaggio di Omicron, trovato anche in Italia come certifica l’ultimo monitoraggio Covid Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, “possa essere una sottovariantead alimentare la prossimadi contagi fra 2-3”, stima il docente di Igiene dell’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. “I dati relativi alle mutazioni di– sottolinea – riferiscono una maggiore affinità” del nuovo sottolignaggio “per i recettori Ace2” delle ...

Non ci sono invece al momento dati su una maggiore gravità di'. Questo parametro 'si potrà valutare solo su una casistica più ampia', precisa. 'Resto comunque della mia idea', ...Non ci sono invece al momento dati su una maggiore gravità di". Questo parametro "si potrà valutare solo su una casistica più ampia", precisa. "Resto comunque della mia idea", ...A pochi giorni dal sequenziamento in Italia della variante Centaurus andiamo a vedere cosa sappiamo finora dell'ultima arrivata in casa Covid.Secondo gli esperti la nuova sottovariante ha tutti i numeri per diventare dominante nei prossimi mesi. Pregliasco: "È la candidata principale ad alimentare la prossima ondata tra 2-3 mesi". Gismondo: ...