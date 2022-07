Calciomercato Serie A LIVE: Provedel verso la Lazio, Morata in salita, assalto a Dumfries (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 31 LUGLIO L’Empoli sogna il ritorno di Rugani, contatti in programma tra le parti (CLICCA QUI)Inter, occhio al Chelsea: gli inglesi vogliono Dumfries a tutti i costi (CLICCA QUI)Il nuovo ritorno di Morata è in salita, la Juve deve preparare un’offerta monstre (CLICCA QUI)Calciomercato Lazio, si avvicina lo sbarco di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 31 LUGLIO L’Empoli sogna il ritorno di Rugani, contatti in programma tra le parti (CLICCA QUI)Inter, occhio al Chelsea: gli inglesi voglionoa tutti i costi (CLICCA QUI)Il nuovo ritorno diè in, la Juve deve preparare un’offerta monstre (CLICCA QUI), si avvicina lo sbarco di ...

aledeg_ : è agosto, un mese alla fine di questo supplizio chiamato calciomercato, ma soprattutto, meno di due settimane alla serie A - serieB123 : SerieB Affare fatto per il ritorno dalla Serie A: firma in arrivo - Open_gol : Sono sempre più i club stranieri che pescano in Serie A, portando via i migliori talenti del nostro calcio a suon d… - TuttoVenezia : Tre squadre di #SerieC sulle tracce di Filippo #Serena #calciomercato #venezia - sportli26181512 : Serie A, le ufficialità del 31/07: due operazioni chiuse dal Lecce: Domenica di calma piatta sul mercato per le squ… -