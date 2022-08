Borse Ue allungano il passo | Milano la migliore Spread ancora in calo in area 225

(Di lunedì 1 agosto 2022) Manifatturiero innell'Eurozona, in Italia scende ai minimi da giugno 2020. Intanto prosegue la stagione delle trimestrali in Italia. Riflettori sulle banche centrali e sulle decisioni dell'Opec+ di mercoledì

Il Sole 24 ORE

Nonostante il buon andamento delleasiatiche (+0,7% il Nikkei di Tokyo), il FTSE MIB di Milano e gli altri indici sono poco mossi: CAC 40 di Parigi, DAX 40 di Francoforte, dopo il calo delle ...il passo anche Microsoft e Alphabet . Soffre solo Meta (ex Facebook) che accusa un calo ... Cina, ultimatum su Taiwan: "Usa, non scherzate con il fuoco" Stamattina leasiatiche si ... Borse Ue, agosto inizia nel segno della cautela. Spread ancora in calo in area 225 Lo spread tra Btp e Bund scende a 229 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,17 per cento - MILANO, 29 LUG - La Borsa di Milano allunga ancora e strappa a +2% (Ftse Mib 22.381 punti) con ...Quanto alle materie prime, il petrolio cresce ancora con il wti che allunga oltre 98 dollari al barile (+2%) e il brent oltre soglia 109 dollari (+1,9%) L'indice d'area del Vecchio Continente è in ria ...