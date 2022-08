Beatrice Valli e la denuncia sul lavoro: "Tutta colpa del Reddito di Cittadinanza" (Di lunedì 1 agosto 2022) Beatrice Valli si sfoga senza mezzi termini sui social, la modella non è riuscita a trovare, dopo tante ricerche una baby sitter per sua figlia. E come altri prima di lei, da Tutta la colpa al Reddito di Cittadinanza. Beatrice Valli ha conosciuto il successo partecipando a Uomini e Donne, lo storico dating show della Mediaset. Nello studio bianco ha conosciuto il suo attuale compagno Marco Fantini. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di due splendide bambine, Bianca nata nel 2017 e Azzurra nata nel 2020. Le due bambine sono rispettivamente la secondogenita e la terza figlia dell'influencer, poiché il primogenito, Alessandro è figlia del calciatore Nicolas Bovi. Quando Beatrice decise di partecipare a Uomini e Donne come ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 1 agosto 2022)si sfoga senza mezzi termini sui social, la modella non è riuscita a trovare, dopo tante ricerche una baby sitter per sua figlia. E come altri prima di lei, dalaaldiha conosciuto il successo partecipando a Uomini e Donne, lo storico dating show della Mediaset. Nello studio bianco ha conosciuto il suo attuale compagno Marco Fantini. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di due splendide bambine, Bianca nata nel 2017 e Azzurra nata nel 2020. Le due bambine sono rispettivamente la secondogenita e la terza figlia dell'influencer, poiché il primogenito, Alessandro è figlia del calciatore Nicolas Bovi. Quandodecise di partecipare a Uomini e Donne come ...

awandmpia : RT @ohmyramsey: anche beatrice valli tra una vacanza in puglia una in sicilia una in grecia e una a forte dei marmi trova il tempo di farci… - MatildeMarches5 : RT @Jes912: Beatrice Valli che si lamenta che la gente non ha più voglia di lavorare per colpa del reddito di cittadinanza. Beatrice Valli… - mgpg07 : RT @ohmyramsey: anche beatrice valli tra una vacanza in puglia una in sicilia una in grecia e una a forte dei marmi trova il tempo di farci… - MatildeMarches5 : RT @Jes912: Beatrice Valli ha avuto un figlio a 17 anni, a 18 era a Uomini e Donne, a 19 è partita la sua carriera di fotine e markette su… - boomkatsuki : RT @ohmyramsey: anche beatrice valli tra una vacanza in puglia una in sicilia una in grecia e una a forte dei marmi trova il tempo di farci… -