Barcellona, ecco Jules Koundè: “Qui per dare mio contributo, Xavi mi ha voluto davvero” (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Barcellona ha presentato ufficialmente alla stampa Jules Koundè, il centrale classe 1998 arrivato dal Siviglia dopo una trattativa che aveva visto anche il Chelsea interessato al giovane difensore. “Sono molto felice di essere qui, ho voluto aspettare l’accordo tra Barcellona e Siviglia – ha spiegato Koundè – I tifosi mi hanno già mostrato grande affetto e Xavi mi ha davvero voluto qui, sono pronto per mettermi a disposizione. So che devo impegnarmi, questa è una tappa decisiva della mia carriera.” Al Barcellona Koundè troverà anche una concorrenza di livello più elevato, ma la cosa non sembra spaventarlo: “Se c’è competizione è una buona cosa, significa che la squadra è forte. Sono ancora giovane ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilha presentato ufficialmente alla stampa, il centrale classe 1998 arrivato dal Siviglia dopo una trattativa che aveva visto anche il Chelsea interessato al giovane difensore. “Sono molto felice di essere qui, hoaspettare l’accordo trae Siviglia – ha spiegato– I tifosi mi hanno già mostrato grande affetto emi haqui, sono pronto per mettermi a disposizione. So che devo impegnarmi, questa è una tappa decisiva della mia carriera.” Altroverà anche una concorrenza di livello più elevato, ma la cosa non sembra spaventarlo: “Se c’è competizione è una buona cosa, significa che la squadra è forte. Sono ancora giovane ...

