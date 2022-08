Antidepressivi | in sensibile aumento la spesa degli italiani I numeri

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nuovo report dell’Aifa sulle spese in farmaci: cresce in modoquella per gli, cala quella per gli antibiotici. Le medicine più acquistate invece restano quelle per il cuore. Una panoramica suidiffusi dall’Agenzia italiana del farmaco. Inlaper gliPubblicato dall’Aifa un nuovo report che fotografa la“personale”per i farmaci: in totale si attesta a 9 miliardi, una cifra enorme e che probabilmente riflette spesso e volentieri un uso inutile se non improprio dei medicamenti. Un dato in particolare si staglia sugli altri: quello legato all’acquisto di ...