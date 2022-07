Verstappen vince in Ungheria dalla decima posizione, disastro Ferrari (Di domenica 31 luglio 2022) Il Gran Premio dell’Ungheria ha cambiato completamente i risultati visti fino ad ieri con le qualifiche. Nonostante Max Verstappen fosse partito dalla decima posizione, ha vinto il Gran Premio avanti a Lewis Hamilton, anch’egli partito quasi a centro gruppo (per la precisione in settima posizione). Pesanti errori di strategia per le Ferrari fanno sfumare un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Verstappen vince in Canada, secondo Sainz, terzo Hamilton Russell conquista la pole position in Ungheria con 44 millesimi su Sainz Gp 70° anniversario F1 Silverstone, vince Verstappen GP Qatar: ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 31 luglio 2022) Il Gran Premio dell’ha cambiato completamente i risultati visti fino ad ieri con le qualifiche. Nonostante Maxfosse partito, ha vinto il Gran Premio avanti a Lewis Hamilton, anch’egli partito quasi a centro gruppo (per la precisione in settima). Pesanti errori di strategia per lefanno sfumare un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::in Canada, secondo Sainz, terzo Hamilton Russell conquista la pole position incon 44 millesimi su Sainz Gp 70° anniversario F1 Silverstone,GP Qatar: ...

SkySportF1 : ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - Fede__Mere : RT @Swaffle_7: Se in una pista in cui Ferrari è competitiva, partono secondo e terzo con Verstappen che parte decimo, e alla fine vince Ver… - Adolphlinterist : RT @Swaffle_7: Se in una pista in cui Ferrari è competitiva, partono secondo e terzo con Verstappen che parte decimo, e alla fine vince Ver… - beatlebum_ : RT @Swaffle_7: Se in una pista in cui Ferrari è competitiva, partono secondo e terzo con Verstappen che parte decimo, e alla fine vince Ver… - alessioconforto : #F1, Gp #Ungheria: un’altra folle strategia della #Ferrari, #Verstappen ringrazia e vince -