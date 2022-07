Valencia CF: il calciatore del Monza Pepn Machn cancella alcuni tweet compromettenti per l’interesse del Valencia (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-31 00:32:13 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: José Machin, noto calcisticamente come Pipinoè un’opzione per rinforzare la posizione di centrocampista difensivo del Valencia sta studiando negli ultimi giorni. Come rivelato tuttomercatoil trattativa è così avanzata che potrebbe arrivare anche la prossima settimana nella capitale del Turia per firmare un prestito per una stagionecon opzione di acquisto. Dal club non ci sono conferme che è così avanzato, ma indica come a opzione che interessa come altri che vengono guardati nel mercato. Tuttavia, è stato frenetica attività dell’account twitter di José Macn durante il sabato pomeriggio che ha sollevato sospetti di molti Tifosi del Valencia, che sono stati monitorare il profilo ufficiale del ... Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-31 00:32:13 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: José Machin, noto calcisticamente come Pipinoè un’opzione per rinforzare la posizione di centrocampista difensivo delsta studiando negli ultimi giorni. Come rivelato tuttomercatoil trattativa è così avanzata che potrebbe arrivare anche la prossima settimana nella capitale del Turia per firmare un prestito per una stagionecon opzione di acquisto. Dal club non ci sono conferme che è così avanzato, ma indica come a opzione che interessa come altri che vengono guardati nel mercato. Tuttavia, è stato frenetica attività dell’account twitter di José Macn durante il sabato pomeriggio che ha sollevato sospetti di molti Tifosi del, che sono stati monitorare il profilo ufficiale del ...

